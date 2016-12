Horb a. N. Markt findet unterm Christbaum einen optimalen Standort

Nachdem in den vergangenen 19 Jahren, seit dem es das Märktle gibt, schon mehrfach der Standort wechselte, hat man seit einigen Jahren, mit dem Platz unter dem Christbaum mitten im Ort, den, auch für die Atmosphäre, optimalen Standort gefunden. Gerne stellen hier auch die Anlieger ihre Garagen als Verkaufsstände zur Verfügung. Zum fünften Mal fand die Veranstaltung, nicht wie früher, nur sonntags sondern an zwei Tagen statt. Das habe sich bewährt, so der Vorsitzende des Fanfarenzugs Mühringen, Alexander Schuhmann, auch wenn es am Samstagabend eher etwas schleppend anlief.

Vom einstigen Ausstellerstamm früherer Jahre ist nur noch Melanie Fischer geblieben. Sie hatte wieder das ganze Jahr über fleißig gestrickt und gehäkelt und präsentierte ein buntes Angebot an Handarbeiten von Socken, Mützen und Schals bis hin zu Puppenkleidern. Seit drei Jahren bieten Alexander Schuhmann und Tochter Larissa ihre Krippen und feine Holzschnitzereien beim Weihnachtszauber an.

Bestens gesorgt für das leibliche Wohl war am Stand des Fanfarenzugs und natürlich durfte auch ein Getränkestand mit Glühwein und Kinderpunsch nicht fehlen. Der Musiker Kurt Haigis stimmte die Besucher mit Weihnachtsliedern auf das kommende Fest ein. Am Sonntag gab es am Stand der Fanfarenjugend wieder Waffeln und Weihnachtsgebäck. Dieses Angebot ist nach der Erfahrung der vergangenen Jahre am Samstagabend eher weniger gefragt. Auch der Mühringer Strickclub war mit seinem Stand erst am Sonntag vertreten. Immer dabei beim Weihnachtszauber ist die Mühringer Edelbrennerei Merz mit ihren Bränden und Likören und ihrem speziellen Italien-Programm.