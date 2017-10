Horb a. N. Lob für hervorragendes Zusammenspiel

Da das Obergeschoss rauchfrei und der Mann aktuell nicht gefährdet war, stieg erst einmal ein Feuerehrmann mit Hilfe einer tragbaren Feuerwehrleiter zu ihm auf den Balkon, um ihn zu betreuen und zu beruhigen. Wichtiger war in diesem Moment die Menschenrettung und die Brandbekämpfung im Keller. Mit dem Hausschlüssel, den der gehbehinderte Mann in der Tasche hatte, konnten die Feuerwehrmänner in das Gebäude vordringen.