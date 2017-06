Horb a. N. Lieder über Mädchen, Freiheit und Meer

Horb-Dettensee. "Wo man singt, da lass dich nieder und erfreue dich am Tag." Mit diesem Spruch begrüßte Walter Königsberger die Freunde der Chormusik. Der Gesangverein hatte zu seinem traditionellen zweitägigen Sängerfest eingeladen. Als Gastvereine mit dabei waren dieses Mal die Sängerfreunde aus Holzhausen mit ihrem gemischten Chor und Chorleiterin Dominika Richter sowie der MGV Sängerkranz Nordstetten unter Leitung von Gabriele Richter.

In den letzten Jahren war der Dettenseer Gesangverein Gastgeber für insgesamt 19 Vereine, jedes Jahr zwei andere Vereine, außer Empfingen und Betra, die bekanntlich zur Sängerfreundschaft hohenzollerisches Unterland gehören und dadurch alle drei Jahre in Dettensee mit dabei sind.

In einem ersten Block erfreute gleich der Gastgeber mit seinem Dirigenten Anatolij Aniskewitz. Zu Gehör kamen "Wonderful World", "Daheim" und Potpourris aus "Wiener Spezialitäten". Der Männergesangverein Holzhausen mit seinem gemischten Chor erfreute mit "Freiheit", "Das Meer" und "Down by the Riverside". Der Männergesangverein Sängerkranz Nordstetten machte sich im ersten Block zunächst Gedanken zu "Die Männer vom G’sangverein". Ob die Nordstetter damit sich selbst meinten? Es folgte ein Lied über "Drei lachende Mädchen". Nicht fehlen durfte auch ein "Lumpnliad" (ein Volkslied aus dem österreichischen Alpenvorland).