Horb a. N. Kreisjugendorchester probt in Betra

Kreis Freudenstadt. Das Kreisverbandsjugendblasorchester (KJBO) Freudenstadt trifft sich am Samstag, 8. April, im Probelokal des Musikvereins "Harmonie" in der Flurstraße in Betra. Dazu sind alle aktiven Mitglieder sowie interessierte Musiker im Alter bis 25 Jahren eingeladen. Die Probe beginnt um 10 Uhr und dauert etwa bis 17 Uhr. Unter der Leitung des Dirigenten Petro Hinterschuster wird das Programm für das im Herbst anstehende Jahreskonzert einstudiert.