Horb a. N. Kräftige Stimmen, beschwingte Rhythmen

Gut war es, dass ein Nebenraum in der Brauerei-Wirtschaft belegt war. Bei strahlendem Wetter und einem Essensevent im Freien tummelten sich Hundertschaften von Besuchern bei den Ständen und im Gasthaus. Zur Einstimmung gab es einige Bonmots des bekannten Pfarrers und Schriftstellers Heinrich Hansjakob. Er riet ja als Wasserdoktor am Bodensee Patienten zur Mäßigung in der Lebensführung. Das beherzigten aber die Sänger an diesem Nachmittag nicht. Seit nunmehr 30 Jahren existiert der Chor unter Leitung seines Gründers Winfried Bentele. Am Sonntag, 16. Oktober, um 18 Uhr gibt der Chor sein Jubiläumskonzert in der Johanneskirche. Unterstützung gibt es von einer Instrumental-Combo der Stuttgarter Musikhochschule und Ludwigsburg.