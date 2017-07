Die Jugendkapelle Bildechingen lädt am Samstag, 22. Juli, ab 16.30 Uhr zum Kirchenkonzert in die Wallfahrtskirche nach Bildechingen ein. Die Jugendlichen unter der musikalischen Leitung von Simone Holderried holen ihren Konzertauftritt vom April in diesem Rahmen nach und haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv darauf vorbereitet. Mit christlichem und weltlichen Liedgut sorgen die Jugendlichen für ein abwechslungsreiches Programm und laden alle Interessenten zum Kirchenkonzert ein, heißt es in der Ankündigung. So kommt neben John Lennons "Imagine" auch der Klassiker "I Will Follow Him" zu Gehör aus dem Film Sister Act. Neben anderen ruhigen aber auch modernen Musikstücken erwartet die Zuhörer auch das "Ave Maria" sowie "Großer Gott wir loben dich". Im Anschluss an das Konzert gibt es noch einen Umtrunk in der Bildechinger Zehntscheuer. Foto: Jugendkapelle