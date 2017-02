Horb a. N. Kinder bekommen Besuch im Häs

Im Vorfeld den Kindern die Tradition und den geschichtlichen Ursprung der beiden Gruppen nahe zu bringen, sei die beste Vorbereitung für den Schmotzigen Donnerstag. Viele Narren stürmen an diesem Vormittag den Kindergarten. Dieses Jahr findet das Faschingstreiben in der Burg Krabbenstein statt, in dem Burgfräulein und Ritter, sowie Könige und Edelfrauen zu Hause sind.