Horb a. N. Kassiererin gibt grünes Licht für neue Uniformen

Im Januar diesen Jahres wechselte Benjamin Thumm nach bestandener D1-Prüfung in die Reihen der Aktiven. Dirigent Andreas Welles Bericht fiel aus – er war an diesem Abend verhindert.

Im Ausblick des Vereins stehen bereits die nächsten Pflichttermine für die Aktiven an: Neben verschiedenen Auftritten in der Fasnetszeit werden die Aktiven auf dem Weizenbierfest in Egenhausen (15. Juni) und auf dem Dorffest in Dießen am 30. Juli spielen. Als besonderer Höhepunkt des diesjährigen Vereinsjahrs darf das 85. Jubiläum des MV gelten, welches gemeinsam mit der Schlachtplatte vom 6. bis 8. Oktober gefeiert wird. Am 18. November steht dann das Jahreskonzert an.

Bereits im vergangenen Jahr wurde bei der Hauptversammlung der Wunsch angesprochen, neue Uniformen für die Aktiven zu besorgen. Kassiererin Stefanie Lipp, die in diesem Jahr ihr Amt niederlegte, kann hierzu grünes Licht geben. Ihr Bericht umfasste die solide Finanzsituation des Vereins.