Horb a. N. Karl-Heinz Hurm hat den schwersten Brocken am Angelhaken

Punkt 7 Uhr trafen sich die 20 Fischer bei der ehemaligen Tankstelle Fritz, um gemeinsam am Neckar zu fischen. Auch vier Jungfischer versuchten an diesem Morgen ihr Anglerglück. Gewässerwart Daniel Panczyk gab das Startsignal und die Fischer machten sich auf den Weg zum Neckar. Der Neckar darf vom Gelben Wald bei Neckarhausen bis kurz vor Ihlingen von den Dettinger Fischern befischt werden. Wer den schwersten Fisch am Haken hat, ist neuer Fischerkönig.

Um 11 Uhr fiel der Startschuss. Danach trafen sich alle bei der Fischerhütte im Augarten um die gefangenen Fische zu wiegen. Viel zu tun hatte Panczyk an diesem Morgen nicht. Das Fischerwasser, so der Gewässerwart, sei sehr klar, jedoch kamen viele Algen angeschwommen. Zudem hatte der Neckar wenig Wasser. Eine echte Herausforderung für die Fischer.

Am Ende legte einer nach dem anderen seine Fische auf die Waage. Klaus Ridinger punktete an diesem Tag mit einer 800 Gramm schweren Bachforelle. Allerdings nicht der schwerste Fang des Tages. Fabian Wachter zog mit seiner 1030 Gramm schweren Bachforelle an ihm vorbei. Dann kam Karl-Heinz Hurm und der Zeiger der Waage blieb bei 3130 Gramm stehen. Er hatte eine Barbe an Land gezogen. War dies der Tagessieg?