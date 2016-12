Horb a. N. Jugend umrahmt Seniorenadvent

Ortsvorsteher Andreas Schad stellte bei seiner Begrüßung auch gleich die Betraer Jugendgruppe vor. Die Mitglieder dieser Gruppe und einige Ortschaftsräte waren für die Bedienung der Gäste zuständig, und sie waren dabei so richtig in ihrem Element. Zunächst gab es Kaffee und leckeres Kranzbrot mit Rosinen oder Haselnusszopf. Später konnte man Getränke in allen Variationen und im weiteren Verlauf des Nachmittag auch Saiten und Brötchen bestellen. Und damit waren die Senioren schon sehr zufrieden.

Zur Einleitung spielte die Betraer Jugendkapelle einige schöne Weihnachtslieder. Der Nachwuchs der "Harmonie" war in einer guten Form. Die einzelnen Stücke wurden immer wieder von Ortschaftsrat Stefan Schäfer angekündigt und eingestimmt. Unter anderem spielte die Kapelle sehr harmonisch das alte Weihnachtslied "O du fröhliche" Und ganz zum Schluss erklang sehr einfühlsam "Stille Nacht, heilige Nacht". Damit herrschte in der geräumigen Halle eine sehr vorweihnachtliche Stimmung. Die Jugendkapelle wurde schließlich mit viel Beifall verabschiedet. Nach einem lustigen Vortrag von Manfred Dirschowsky erzählte OV Schad eine amüsante Geschichte vom "Brötlesbacken und Brötchenklauen". Die Erzählung von einer alten Bäuerin erinnerte die Senioren an frühere Zeiten. Die Frau musste ihre Weihnachtsgebäck verstecken, damit man es am Heiligen Abend noch auf den Tisch bringen konnte. Und einmal geschah dann ein Missgeschick: Die Brotbüchsen waren so gut versteckt, dass man sie erst wieder zu Ostern in einem alten Schrank fand.

Nach diesen lustigen Einlagen sorgten die beiden jungen Gitarrenspielerinnen Jasmin und Daniela Maier für eine sehr gefühlvolle musikalische und gesangliche Umrahmung: Zum Vortrag kamen schöne englische Liebeslieder, die von den beiden jungen Sängerinnen sehr einfühlsam gesungen wurden. Nach Blasmusik und Gitarrenklängen spielte im Laufe des Nachmittags Klaus Arens mit seiner Mundharmonika das schöne Lied "Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Flügel hätt’, flög ich zu dir". Mit der von Schad vorgetragenen besinnlichen "Weihnachtsbotschaft" endete die beschauliche und interessante Seniorenadventsfeier.