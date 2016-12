Horb a. N. Ingo Schulze ruft zum Silvesterlauf ganz ohne Zwang

Horb. Wieder ist fast ein Jahr vorbei und wieder ruft Ingo Schulze zum Silvesterlauf. Es ist in diesem Jahr die 18. Auflage. Der Lauf ist also schon zu einer Traditionsveranstaltung in Horb geworden. Wer hätte das 1999 gedacht? Damals waren gerade mal 35 Läufer am Start und der Veranstalter, der Dauerlauf-Guru Schulze, war froh darüber, dass er so viele Läufer motivieren konnte.