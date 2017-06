Horb a. N. "Horber trinken am liebsten regionale Weine"

Wir haben neun Weingüter zu Gast. Unsere Gäste können ganz ungezwungen probieren und mit den Winzern ins Gespräch kommen und über die Besonderheiten der Weine Auskunft erhalten. Und natürlich genüsslich probieren.

Die Discounter überschwemmen förmlich den Markt mit Weinen aus aller Welt. Worauf müssen Sie da achten?

Wir haben auch viele kleine Weingüter zu Gast, die man auf dem Discounter-Markt nicht findet. Beispielsweise haben wir diesmal ein kleines Weingut vom Kaiserstuhl dabei. Es muss schon was Besonderes sein, was man präsentiert. Sonst ist man austauschbar.

USA, Brasilien, Australien und Co. – die Weine der neuen Welt scheinen immer mehr auf dem Vormarsch. Was trinken denn die Horber am liebsten?

Die Horber trinken am liebsten regionale Weine. Baden und Württemberg sind die beliebtesten Gebiete. Deshalb lohnt es sich auch nicht, Weingüter beispielsweise von der Mosel mit an Bord zu nehmen.

Gibt es denn aktuelle Weintrends?

Bei warmen Temperaturen greifen die meisten am liebsten zu Weiß oder Rosé. Weine, die auch zum Grillen gut passen. Junge Weintrinker greifen gerne auch mal zu kräftigen Rotweinen, Trollinger/Lemberger gehört eher nicht zu ihren Favoriten.

Welche Traubensorten sind gerade am beliebtesten?

Grauburgunder, Sauvignon Blanc und Riesling sind aktuell die Favoriten.

Mit wie vielen Gästen rechnen Sie bei Ihrer diesjährigen Sommerweinprobe am Donnerstag?

In den vergangenen Jahren waren es 300 bis 400. Das ist immer wetterabhängig. Die Fragen stellte Florian Ganswind.