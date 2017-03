Horb a. N. Hoher Ausbildungsstand wird deutlich

H orb-Grünmettstetten. Zu Re cht dürfen der Vorsitzende Raimund Wehle und die Jugendleiterin Martina Dettling stolz auf ihre Jugendarbeit sein, wie sich sofort herausstellte. Dettling freute sich dabei ebenso über den hohen Leistungsstand des Nachwuchses wie die Musiklehrer und Ausbilder, die ihre Schützlinge unterstützten. Zum größten Teil spielten die jungen Musiker jedoch allein, boten ihre Soli und Duette dar, traten als Trio oder in der Gruppe auf und ernteten großen Applaus für die Darbietungen.

Von den Blockflötenkindern bis hin zu den Jungmusikern und Stammspielern der Jugend- und Aktiven-Kapelle: Hier wachsen richtig gute Nachwuchsmusiker heran. Im vergangenen Jahr schlossen Leonie Wössner, Sina Schetter und Marina Kreidler die D1-Prüfung ab und die D2-Prüfung schafften Sophie Teufel und Laura Schupp. Beide spielen bereits bei den Aktiven mit.

So glänzten bereits die Blockflöten-Musikerinnen Madlene Schuckert, Emma Wehle, Kristina Schille, Madlene Säger sowie Alexa Säger, die tatkräftig von ihrer Musiklehrerin Birgit Teufel unterstützt wurden. Die Flötengruppe meisterte dabei auch schwierige Musikstücke wie etwa "Pflaster" oder "We are the Champions". Hervorragend in Szene setzten sich dann auch die drei jungen Damen Lisa Dettling, Jasmin Dettling und Laura Schupp (Querflöten), die kurz vor ihrem Konzertbeitrag noch hoch motiviert das perfekte Zusammenspiel im sonnigen Hof des Vereinsheims übten. Mit einem Menuet, dem March in B und "Song for a Young Lady" trumpften die drei so richtig auf und begeisterten das Publikum.