Horb a. N. Höhenmeter, Almen und ein Klettersteig-ähnlicher Weg

Nach der kleinen Mittagspause ging es für die Aufsteiger über das Platt zum Gipfel, denn es waren ab der Knorrhütte nochmals fast 1000 Höhenmeter bei hochsommerlichen Temperaturen zu bewältigen. Aber auch hier gab es noch die Möglichkeit, mit der Seilbahn die letzten 400 Höhenmeter hoch zu fahren. Einige ganz Fleißige haben die ganzen 1600 Höhenmeter ab der Ehrwalder Alm gemacht.

Der zweite Teil der Gruppe machte den kleinen Aufstieg zum Gatterl und hinab über die schönen Almen zur Ehrwalder Almbahn. Abends bei gutem Essen konnten die Erfahrungen des Tages ausgetauscht und der Ablauf des zweiten Tages besprochen werden.

Ab der Talstation der Ehrwalder Almbahn ging es für 17 Teilnehmer einen Klettersteig-ähnlichen Weg hinauf zum schönen Seebensee. Der Wanderweg ab der Bergstation zum Seebensee war gemütlich zu gehen und hier war dann der Abschluss der Gruppen zusammen bei der Seebenalm.

Für dieses Programm war natürlich eine sehr gute Organisation notwendig. Eugen Joachim und seine Partnerin Christine waren im Sommer zum Vorwandern in Ehrwald und hatten dann auch für die unterschiedliche Leistungsstärke in der Gruppe die besten Lösungen. Am Beifall der Teilnehmer mit Dank an die zwei Wanderführer zum Schluss auf der Seebenalm war zu erkennen, dass es für alle zwei schöne Tage waren.