Der "Helfertag", an dem Schüler in ganz Baden-Württemberg die Organisationen der "nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr" kennenlernen, brachte neben viel neuem Wissen, Insiderinformationen und viele Tipps für den Alltag auch eine ordentliche Portion Spannung zu den Schülern der Klassen drei und vier der Altheimer Grundschule. (wir berichteten). An diesem Tag durften sich die Grundschüler die Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren aus Altheim und Grünmettstetten anschauen, das Bootsgruppenfahrzeug des DLRG begutachten und am Ende dieses besonderen "Blaulichttags" auch noch zwei Autos des Bevölkerungsschutzes Baden-Württemberg begutachten. Mit ein Höhepunkt dieses Tages war sicherlich eine spontan anberaumte Brandschutzübung, an der alle 109 Schüler samt ihre Lehrer teilnahmen. Während die Klassen eins und zwei nach dieser spannenden Übung wieder zurück in ihre Klassenzimmer gingen, stellten sich die anderen Teilnehmer dieses besonderen Tages noch gemeinsam mit allen Beteiligten zu einem Gruppenbild (Foto) auf. Foto: Morlok