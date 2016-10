Horb a. N. Harmonie Betra unterwegs

Der Ausflug begann zwar mit leichten Startschwierigkeiten des Busses, aber spätestens nach der Führung durch die Altstadt war das vergessen. Die bekannte Stadt zählt zum Weltkulturerbe und begeistert seine Besucher nicht nur mit seinem unversehrt erhaltenen historischen Stadtkern, sondern auch mit historischen Bauwerken wie dem Bamberger Dom oder einem wunderschönen Rosengarten mit einem herrlichen Blick über die Dächer Bambergs.

Die Eindrücke dieser Kulisse konnten die Musiker noch nachwirken lassen bei einem Bier, Kaffee oder Spaziergang durch die Altstadt, ehe dann Check-in im Hotel angesagt war. Der Abend stand unter dem Motto des Bieres und es ging recht zünftig zu beim Abendessen im Floßbräuhaus mit Livemusik.

Für den zweiten Tag hatte das vierköpfige Ausflugsteam der Harmonie einen weiteren Höhepunkt geplant: in Lichtenfels – Korbstadt und der heimlichen Hauptstadt des Bieres – wartete auf die Musiker ein 36-Tonnen-Floß inklusive zwei Akkordeonspielern. Mit diesem fuhren die Ausflügler durch das idyllische Maintal und genossen unter der musikalischen Begleitung die herrliche Landschaft. Kein Wunder, dass die Betraer ganz spontan ihre heimliche Nationalhymne, das "Hohenzollernlied" anstimmten. Auf der Rückfahrt ging mit einem leckeren Essen in der "Krone" in Remmingsheim ein schöner Ausflug ins Frankenland zu Ende.