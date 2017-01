Horb a. N. Grundlage ihrer Politik: "der gesunde Menschenverstand"

ULH sieht sich von den Übrigen in der Kommunalpolitik "nicht ausreichend vertreten"

Anschließend gaben sich die drei Stadträte in Anwesenheit von drei Gästen eine Satzung als Wählervereinigung in der Form eines nicht eingetragenen Vereins.

Die ULH erklärt, dass sie an den Wahlen zum Horber Gemeinderat und gegebenenfalls zu Ortschaftsräten teilnehmen werde. In Paragraf drei der Satzung werden die Grundsätze und Zielsetzungen der ULH dargelegt. Darin sieht sich die ULH als "eine Vereinigung Horber Bürger, die sich von den Übrigen in der Horber Kommunalpolitik und im Landkreis aktiven Parteien und Wählervereinigungen nicht oder nicht ausreichend vertreten sehen". Sie versteht sich als parteipolitisch und konfessionell neutral, will sich jedoch "aktiv an der politischen Meinungs- und Willensbildung beteiligen". Dabei würden kommunalpolitische Themen zwar den Schwerpunkt bilden. Eine allzu rigorose Trennung der Kommunalpolitik von Themen der Europa-, Bundes- oder Landespolitik werde von der ULH jedoch abgelehnt, "weil die Auswirkungen falscher Weichenstellung von oben auch unsere Bürger vor Ort treffen."