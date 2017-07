Horb a. N. Gleich ein doppelter Anlass zum Gratulieren in Betra

Beide können auf ein erfolgreiches Leben zurückblicken. "Langweilig war es uns nie", darin sind sich beide einig.

Kennengelernt haben sich die Lachenmaiers auf der Hochzeit von Antons Bruder 1963, drei Jahre später fand die Verlobung statt. Am 15. Juli 1967 gaben sie sich das Ja-Wort vor dem Standesamt, um dann am 3. September in der Haigerlocher Schlosskapelle das Ehesakrament zu besiegeln.

Anton aus Wiesenstetten und Anne aus Betra freuten sich auf das Wochenende, damals war noch Radfahren angesagt, "man war halt immer ein bissle aufgeregt", lächelt Anne Lachenmaier. Wie der Brauch es wollte, wurde ein Hochzeitslader beauftragt, in Wiesenstetten und Betra das Ereignis publik zu machen. Am großen Tag war die Braut ganz in Weiß mit Schleier gekleidet. Dann fuhr der Omnibus mehrfach zwischen den beiden Orten, um alle Gäste zu transportieren. Gefeiert wurde im "Adler", aber auch alle anderen Wirtschaften waren voll besetzt von Hochzeitsgästen. Beide denken gerne an den Tag zurück.