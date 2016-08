Horb a. N. Gemütlichkeit mitten im Grünen

Es war der dritte Treff dieser Art in diesem Jahr. Über 50 Besucher – doppelt so viele wie sonst – folgten der Einladung, die auch als Grillparty gestaltet wurde. Die Gärtnertreffs organisiert immer der OGV-Ausschuss. Dieses Mal war Raimund Kreidler verantwortlich, der auch am Grill stand. Im Oktober soll es nochmals einen Gärtnertreff geben. Seitlich des Vereinshäusle war ein Stapel farbiger Betonplatten zu sehen. Was hat der OGV damit vor? Raimund Kreidler: Damit soll die Freifläche beim Vereinshäusle erweitert werden, um mehr Sitzgelegenheiten für gemütliche Treffs in der Natur schaffen zu können.