Horb a. N. Gemeinschaftsgefühl gestärkt

Zusammen fuhren die Teilnehmer nach Loßburg und bauten erst einmal das Schlaflager in der Turnhalle der Grundschule auf. Direkt danach ging es los mit einer zweistündigen Trainingseinheit im Wasser. Danach wurde gemeinsam gevespert, und es wurde deutlich, wie gut sich alle miteinander verstanden, heißt es in der Mitteilung. Eine perfekt harmonierende Gruppe. So half jeder jedem, und jeder brachte sich sehr gut in die Gemeinschaft ein. Dies wurde nochmals bei dem anschließenden Teambuilding sichtbar und bestätigte sich in den darauffolgenden Tagen noch des Öfteren. Am späten Nachmittag mussten sich die über Zwölfjährigen einem Techniktraining unterziehen, während die Jüngeren das Abendessen und das Abendprogramm vorbereiteten. Nach dem Abendessen gab es einen Nacht-Spaziergang im Zauberwald. Der nächste Morgen war schon genau auf die Minute durchgetaktet. Sodass die Schwimmerinnen und Schwimmer einen sportlichen Mix aus Hallentraining und Schwimmtraining hatten. Dort wurden schon zur Freude der beiden Trainer die ersten Fortschritte deutlich. Am Nachmittag hatten alle ihren Spaß mit der im Wasser aufgebauten Hüpfburg. In der darauffolgenden Theoriestunde wurde die Technik auch im Trockenen vertieft. Am Abend kam große Freude auf, als jeder seine eigene Pizza belegen durfte und in der Turnhalle ein Film gemeinsam geschaut wurde. Am Sonntagmorgen gab es noch die letzte Trainingseinheit im Wasser, und danach ging es an die Rückkehrvorbereitung.

"Das Trainingscamp war ein voller Erfolg für jede einzelne Schwimmerin und jeden einzelnen Schwimmer", so die Verantwortlichen. Man habe viele Erinnerungen und Erfahrungen mit nach Hause nehmen können. Die Trainer waren sehr zufrieden.

Organisatoren und Trainer waren Katja Wack, Sandra Wack, Ann-Kathrin Woessner, Danny Voigt, Markus Freund und Arved Saur. Der ASV freut sich auch über die Hilfe der Sponsoren: Kreissparkasse, Hochdorfer und Neckar-Sport-Horb.