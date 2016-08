Horb a. N. Gemeinsam im Olympia-Fieber schwitzen

Bevor es jedoch zu den Wettkampfstätten rund um das Musikerheim ging, hieß es, wie bei den richtigen Olympioniken, sich zuerst einzukleiden. Und für die Ferienkinder stand ganz besondere Sport-Bekleidung parat. Weiße T-Shirts, die sie nach eigenem Geschmack kunterbunt anmalen und dekorieren durften und die später von allen Teilnehmern unterschrieben wurden.

Natürlich braucht man als Team auch einen Namen. Bei der echten Olympiade ist das einfach. Da heißt man halt Team Deutschland. In Altheim ist das schon etwas komplizierter. Hier ist Fantasie gefragt. Die beiden Vierer-Mädels-Team nannte sich "Die Sternengruppe" und "Die vier Girls" und die gemischte Gruppe, die aus den restlichen fünf Kindern bestand, gab sich die klangvolle Bezeichnung "Nudel of Dudel-Alta." Beim "Kennenlernspiel" bei dem auch die acht Mitglieder der Jugendabteilung der Kapelle aktiv mitmachten, warf man sich Bälle zu und nannte seinen Namen. Und dann ging es endlich raus in den "Olympia-Park". Teebeutelweitwurf, Dosenwerfen, Eierlauf, bei dem es auf Geschicklichkeit, Balance und Grundschnelligkeit ankam, aber auch die anstrengende Disziplin Sackhüpfen standen ebenso auf dem Wettkampfprogramm wie "Puzzele auf Zeit", "Lauf-Memory", das heitere Instrumente-Raten oder das abschließende Team-Spiel, bei dem die drei Teams jeder gegen jeden um die wichtigen Punkte in der Endabrechnung kämpften.

Für Stärkung bei diesen schweißtreibenden Spielen war natürlich auch gesorgt. Mit Muffins, Kuchen und – selbstverständlich alkoholfreien – Cocktails wurden die Energiespeicher immer wieder aufgeladen, und die Kraft reichte so sogar am Ende des Nachmittags noch, um beim Gruppenspiel "Faules Ei" dem Fuchs nachzurennen.

Bei der abschließenden Siegerehrung hatte das Team "Die vier Girls" die Stupsnasen vorne. Sie siegten knapp vor den "Nudel-Duddlern" und den "Sternchen." Mit einer richtigen Siegerehrung, bei der Urkunden und Medaillen nicht fehlen durften, ging das diesjährige Ferienangebot der Jugendabteilung der Musikkapelle Altheim zu Ende. Die sechsjährige Amely zog für alle teilnehmenden Kinder das Fazit: "Alles war toll." Was will man als Veranstalter noch mehr, als das Lob aus Kindermund?