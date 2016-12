Horb a. N. Gelebte Tradition beim Seniorenfest

Hor b-Altheim. "Eigentlich gibt’s dieses Fest schon immer, aber seit wann, das kann ich beim besten Willen nicht sagen", stellte eine Dame fest, nachdem sie in ihrer Erinnerung gekramt und ihren Gatten befragt hatte.

Die Mütter der Jugendgruppen-Mitglieder hatten auch in diesem Jahr wieder den Kuchen in reicher Auswahl zur Verfügung gestellt, die Vereinsmitglieder selbst kochten Kaffee – mit und ohne Koffein – oder Tee und bewirteten ihre Gäste auch gerne mit einem Viertele oder einem Bier und die Getränkerechnung wurde wie all die Jahre zuvor aus der Gemeindekasse bezahlt. Um seinen Führerschein oder den sicheren Nachhauseweg brauchte sich ja niemand zu kümmern, denn der Jugendclub bot auch in diesem Jahr wieder seinen beliebten Heimfahrdienst an. Der Sonntagnachmittag stand also einmal mehr ganz im Zeichen dieses generationenübergreifenden Festes. Die erfahrenen Herrschaften machten es sich an den schön gedeckten Tischen gemütlich und freuten sich über zwei Stunden allerbeste Unterhaltung und ein Schwätzchen mit dem Tischnachbarn.

Punkt 14 Uhr ging’s los. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Jugendclub enterte ein völlig überrumpelter Ortsvorsteher Andreas Bronner das Rednerpult. "I woiß zwar von nix, dass i was saga soll, aber i ben trotzdem net ganu ofvorbereitet", stellte Bronner, den man vergessen hatte einzuladen, gleich mal von vorne weg klar. Bronner wollte aber nicht versäumen, die Senioren und die Jugend des Dorfes zu ihrem gemeinsamen Fest zu begrüßen. Mit Blick auf einige freie Tischreihen musste er zu seinem Bedauern jedoch feststellen, dass er sich wünschen würde, dass mehr Senioren das Angebot der Jugendgruppe annehmen würden.