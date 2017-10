Horb a. N. "Gaststätten-Vakuum" in Betra könnte mit "Adler" vorbei sein

Mit einem interessanten Programm ging die seit 1812 existierende Dorfwirtschaft wieder an die Öffentlichkeit. Zwischen 18 und 19 Uhr strömten die Betraer Bürger in den "Adler". Sowohl der Vorraum, als auch der geräumige Adlersaal wurden in der Zwischenzeit wieder auf Vordermann gebracht und machten auf die Gäste einen sehr guten Eindruck. Dem neuen Pächter, Michael Mlaker, und seiner Ehefrau Rosmarie stand die Freude ins Gesicht geschrieben. Das neue Pächterehepaar hat sich gründlich auf die Neueröffnung vorbereitet.

Die beiden haben früher in Georgiens Hauptstadt Tiflis eine kleinere Wirtschaft unter dem Namen "Peters deutsche Küche" geführt und kennen sich im Gastgewerbe gut aus. In der Zwischenzeit erfuhr man auch, dass die Musikkapelle Harmonie sich spontan entschlossen hatte, an der Neueröffnung teilzunehmen. Zur Einleitung intonierte die Kapelle unter der Leitung des Vicedirigenten Bert Henger sehr klangvoll den Marsch "Ins Land hinaus".

Dann ergriff Wirt Maik das Wort und begrüßte seine Gäste sehr herzlich. Für die Betraer sei mit der Eröffnung seiner Wirtschaft am Samstagabend ein langersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen. Man habe sich auch sehr viel Mühe gegeben, dass alles gut gelinge. Viel Wert will Maik auf eine gute Speisekarte legen. Hier soll an einem Wochenende die "Adlerspeisekarte" musikalisch vorgestellt werden. Dabei sei vor allem Rosmarie Mlaker sozusagen als Allrounderin maßgeblich beteiligt.