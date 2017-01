Horb a. N. Friedensvision in der Apokalypse geboren

Barbara Staudacher vom Förderverein ehemalige Synagoge Rexingen konnte zahlreiche Zuhörer begrüßen. Sie verwies auf die ambivalente Rolle der Musik in den Konzentrationslagern der Nazis. Musik war Untermalung für Folter und Mord, die Gefangenen mussten etwa zu Musik Zwangsarbeit verrichten, oder es wurden deutsche Schlager beim Empfang neuer Häftlingen gespielt. Selbst zu Hinrichtungen wurde Musik gespielt. Für die Gefangenen selbst sei Musik aber oftmals Überlebenshilfe gewesen.

Die Musik Olivier Messiaens jedenfalls war vom tiefen katholischen Glauben geprägt, das Werk "Quatuor pour la fin du Temps" reiche aber über den kirchlichen Glauben hinaus. Zuvor wurde in das achtsätzige Werk eingeführt: Uraufgeführt wurde es im Kriegsgefangenenlager Görlitz. Messiaen schrieb das Stück auch im Lager. Er war 1940 in die Armee einberufen worden und geriet in Kriegsgefangenschaft. In seinem Tornister trug er die biblischen Evangelien, die Offenbarung des Johannes sowie die Psalmen und auch Werke des Musikers Johann Sebastian Bach.

Dies war seine geistige Nahrung, von der jahrelang zehrte. Inmitten der Katastrophe des Krieges sucht Messiaen Hoffnung, und seine geistige Ration war Quelle für die Entstehung des Quartetts für das Ende der Zeit. Es zog Messiaen aber nicht zu den Schrecknissen der Apokalypse, sondern er schuf eine Friedensvision.