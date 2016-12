Horb a. N. Freundin in BH vor die Tür gestellt

Was er jedoch vehement abstritt, das war eine Ohrfeige, die er an dem besagten Tatabend seiner Lebensabschnittsgefährtin verpasst haben sollte.

Gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verbreitung eines verfassungswidrigen Symbols wurde ihm von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt. In der Befragung zur eigenen Person skizzierte Richter Trick mit Unterstützung des Angeklagten ein Leben zwischen der Suche nach familiärer Normalität und Knast. Immer wieder kam der Mann mit dem Gesetz in Konflikt und "seit ich mich von meiner Ex-Frau getrennt habe, mit der ich zwei Kinder habe, ging es noch mehr bergab".

Sein Vorstrafenregister kann sich – zumindest in seinen Kreisen – sehen lassen. Seit 2002 bis 2015 stand er wegen Diebstahl, Betrug, versuchter räuberischer Erpressung und sogar Gefangenenmeuterei immer wieder vor den Schranken des Gerichts. Und sehr oft waren auch gefährliche Körperverletzungen im Spiel. So wie in dem aktuellen Fall.

Die Geschädigte selbst sagte aus, dass sie mit ihrem Ex-Lebensgefährten an diesem Abend per WhatsApp Schluss gemacht hatte. Kurz bevor dieser angetrunken nach Haus kam, habe sie sich unter die Dusche gestellt und aus Angst vor ihm die Badezimmertür abgeschlossen. Er drang trotzdem zu ihr vor, verpasste ihr mit der flachen Hand einen Schlag auf die Wange, packte sie an beiden Armen und bugsierte sie, nur notdürftig bis gar nicht bekleidet, vor die Haustür. "Ich konnte dann später nochmals ins Haus", so ihre weiteren Schilderungen. "Er hat mich wieder gepackt und mich aufs Bett geschmissen. Ich habe dann solange laut gebettelt, bis er mich losließ – dann habe ich meine Sachen gepackt und bin abgehauen."

Da die junge Frau wegen des Handys keinen Strafantrag stellte und auch die Hauseigentümer auf Schadenswiedergutmachung für das kaputte Haustürschloss verzichteten und der Facebook-Account nach einem Anruf der Polizei sofort gelöscht wurde, verzichtete die Staatsanwaltschaft auf die Ziffern zwei und drei ihrer Anklageschrift. Was blieb, das war die Körperverletzung, und hier hatten weder Gericht noch Staatsanwaltschaft Zweifel daran, dass es sich so abspielte, wie es die Geschädigte schilderte.

Zwei weitere Monate Strafhaft ist die Quittung für diesen alkoholenthemmten Ausraster, die das Gericht selbst bei größtem Wohlwollen nicht auf Bewährung aussetzen konnte. Zu viele Vorstrafen und ein schlechte Sozialprognose sprechen klar dagegen. Nun wird der Täter auch über den April 2017 hinaus unter der noblen Anschrift "Schloss 1" zu erreichen sein. Zudem muss er als Verurteilter die Kosten des Verfahrens tragen. Als kleine persönliche Entschädigung schnorrte er noch beim Hinausgehen vom Richtertisch einen Lebkuchen. Da soll noch einmal jemand sagen, die Horber Juristen seien nicht nett zu ihren Kunden.