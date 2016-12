Horb a. N. Freude über Wertschätzung ist riesig

Horb. Erste Unterstützung soll es durch die Adventsfeier des Rotary Clubs geben, die am Freitag, 9. Dezember, ab 17.30 Uhr in der Liebfrauenkirche "Kappel" stattfinden wird. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen dem Chor zugute. "Unsere Adventsfeier soll mit dem Chor bereichert werden, und deshalb ist auch die Öffentlichkeit dazu eingeladen", erklärt Rotary-Mitglied und der Zuständige für Pressearbeit, Wolfgang Kronenbitter, gestern im Gespräch.

"In der Regel kümmern wir uns um Missstände in der dritten Welt, allerdings haben wir nun beschlossen, wieder ein Projekt im regionalen und kulturellen Raum anzugehen", erklärt der Präsident des Rotary Club Horb/Oberer Neckar, Herbert Ade. Und dabei sei der Kontakt zu Peter Straub durch das Elias-Oratorium zustande gekommen. Normalerweise würde der Club vor allem Probleme angehen, bei denen es um das Existenzielle gehe. "Doch man darf nicht immer auf das Elend schielen, sondern muss auch schauen, was es sich lohnt, in der Region zu fördern." Nun wollen die Rotarier "bei einem guten Projekt mithelfen, das bereits besteht". Hauptsächlich die Stimmbildung und ein einheitliches Outfit der jungen Sänger stehe dabei im Fokus.

Peter Straub, Chorleiter, freut sich, dass die Arbeit des Vereins wertgeschätzt wird und mit dem Rotary Club neue Aufmerksamkeit erhält. "Ich bin begeistert, dass wir mit unserem Tun aufgefallen sind. Den Kinder- und Jugendchor gibt es seit neun Jahren. Mehr als 100 Kinder und Jugendliche sind mit dabei. Wir Helfer machen alles ehrenamtlich und unentgeltlich", erklärt Straub. Lediglich ein Jahresbeitrag von zwölf Euro wird verlangt. Doch um die jungen Sänger professionell in ihrer Stimmbildung zu schulen, braucht es Geld. "Da kommt uns die Hilfe des Rotary Clubs mehr als gelegen." Denn bisher unterstützt lediglich die Volz-Stiftung den Chor regelmäßig. Allerdings werden von diesem Geld auch 100 Euro pro Sänger für die Konzertreisen aufgewendet. Im vergangen Jahr war der Kinder- und Jugendchor in Paris. In diesem Jahr ging es nach Wien.