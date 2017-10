Horb a. N. Frauenlisten der Republik zu Gast in Horb

Kreis Freudenstadt. Sie sollen dabei ein abwechslungsreiches Programm erleben, kündigen die Organisatorinnen an. Veranstalterinnen sind die drei Frauenlisten im Landkreis Freudenstadt. Erwartet werden Vertreterinnen der 58 Frauenlisten aus ganz Deutschland. Das Motto der Tagung lautet "Die Zukunft im Blick". Auch die jüngste Bundestagswahl habe gezeigt, dass Frauen zwar politisch exponierte Stellungen erreichen können, von einer gleichberechtigten Teilhabe aber auch 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts noch keine Rede sein könne. Frauenlisten seien darum eine Möglichkeit, den Anteil von Vertreterinnen in kommunalen Gremien und Räten zu heben. Die Liste "Frauen in den Kreistag" sowie die Frauenlisten in Alpirsbach und Seewald seien deshalb "unermüdlich tätig, dem weiblichen Blick auf die Dinge in ihren Gremien" aufzuhelfen. Mit einem abwechslungsreichen Programm erleben die Teilnehmerinnen im Kloster in Horb nicht nur Schwarzwälder Gastlichkeit, sondern erhalten Einblick in die Arbeit der Kontaktstelle Frau und Beruf, machen sich Gedanken über die Arbeitswelt 4.0, hören Vorträge wie "Der lange Weg zurück in den Beruf" und befassen sich mit sozialen Medien sowie die Frauenpolitik als solche, heißt es in einer Pressemitteilung. Stadtführungen in Horb, ein Besuch im Künstlerhaus und Meditation runden das Nachmittagsprogramm ab. Am Abend landet das Reutlinger Theater "Sturmvogel" im Kloster und bringt ein Best-Of seines Programms unter dem Titel "Frauen an die Macht! Edition 2020" auf die Bühne. Daneben soll bei dem alle zwei Jahre stattfindenden Kongress auch genügend Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und Netzwerken sein.