Horb a. N. Feuerwehr Mühlen erneut siegreich

Geschossen wurde mit dem Kleinkalibergewehr. Oberschützenmeister Udo Gühring konnte sich über ein volles Haus und einen Wettbewerb mit vielen Teilnehmern freuen. 194 Schützen traten diesmal an, 150 Herren und 44 Damen. 29 Mannschaften waren es in der allgemeinen Klasse und jeweils sechs bei den Damen und in der Altersklasse.

Alle Schützen konnten ihr Glück auch beim Schießen auf die Ehrenscheibe versuchen. Der unangefochtene Gewinner war hier Dieter Gühring mit einem 52-Teiler gefolgt von Guido Baiker (96-Teiler) und Paulo de Matos (121-Teiler).

In der Allgemeinen Klasse konnte die Mannschaft der Feuerwehr Mühlen mit den Schützen Thomas Müller, Michael Kocheise, Bernd Weiß, Manuel Sell und Guido Baiker mit 582 Ringen ihren Sieg vom Vorjahr wiederholen und den Pokal verteidigen. Der zweite Platz ging an "OWO’s Handlampen I" (576 Ringe) vor dem Drittplatzierten vom Fischereiverein Mühringen (572 Ringe).