Horb a. N. Feier am Feldkreuz

Kreuz wurde vor fünf Jahren eingeweiht

Vor fünf Jahren wurde das Kreuz, das dort gestiftet und von der Familie erstellt wurde, eingeweiht und Diakon Klaus Konrad, der damals mit dabei war, hat am Samstag auf Wunsch der Kinder Gebhard Bronner und Monika Graf und nach Rücksprache mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Micha Zörner, gerne den Gottesdienst abgehalten: etwa knapp 50 waren gekommen.

Just zum Dreifaltigkeitssonntag stellte Konrad die Frage "Wer ist Gott?" und er stellte fest, dass diese Frage nicht der Willkür von Menschen überlassen werden kann, sondern im christlichen Glauben, der die Trinität im vierten Jahrhundert theologisch begründet hat. Laut Konrad habe keiner "Gott in der Tasche" und als Christ müsse man immer ein Suchender sein. Gott bedeutet der Schöpfer und Lebensspender und der Begleiter und nicht etwa gar ein theologischer Begriff, so Konrad.