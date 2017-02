Horb a. N. Feen, Käfer und Batman spielen Fangen

Mit der Stadtkapelle an der Spitze und in Begleitung des Horber Prinzenpaars wurde die große Kinderschar dann vor dem Rathaus vorstellig, wo Oberbürgermeister Peter Rosenberger noch für ein paar Stunden das Sagen hatte, was er auch hurtig für ein bisschen Fasnets-Bla-Bla ausnutzte. Ob’s die Kids interessiert hat, das ist fraglich – doch über die Fasnetsküchle, die ihnen vom Rathauspersonal serviert wurden, darüber freuten sich die kleinen und großen Narren auf jeden Fall und sangen dem Herrn OB und seiner Belegschaft dafür zwei Lieder. Mit einer gelungenen Vorführung des Ententanzes von der Klasse 4b gab es noch eine der beliebten Showtanz-Einlagen. In der 4b hatten drei Kinder für sich und ihre Schulfreunde lustige Entenmasken gebastelt, die gut zu ihrem Tänzchen passte. Begleitet wurde der Kinderumzug von einer Delegation der Horber Narrenzunft und vom Grafenpaar. Die närrischen Hoheiten marschierten ganz vorne im Zug mit. Ihre Mitnarren mischten sich unter die bunt kostümierte Kinderschar und achteten darauf, dass keiner der Narrensamen verloren ging. Beamte vom Horber Revier übernahmen die Sicherung dieser Veranstaltung, die für die Kids ein besonderes Erlebnis war.