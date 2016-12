Horb a. N. "Fast jeder Horber profitiert in irgendeiner Weise von seiner Stiftung"

Das ein oder andere Tränchen der Rührung beim Jubilar

Die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinderchors II des örtlichen Gesangsvereins hielten sich nicht mit großen Reden auf, sondern brachten dem Jubilar ihre Geburtstagswünsche in gesungener Form dar, und die Kollegen vom Musikverein schlossen sich nahtlos an.

Der Jubilar selbst hatte sichtlich Spaß an dem Umtrieb um ihn herum. Er hielt alles mit seiner kleinen Digitalkamera für sein Tagebuch fest, freute sich über jedes Geschenk, das er bekam und musste das ein oder andere Tränchen wegwischen, das ihm vor Rührung über die vielen Glückwünsche ins Auge stieg. In seinen kurzen Dankesworten hob er ausdrücklich die Leistung seiner Schwiegertochter Antje Volz hervor, die auch diese Geburtstagsparty, wie viele andere Feiern zuvor, mit Engagement vorbereitet habe.

Peter Rosenberger dankte im Namen aller Anwesenden und sagte ebenso wie Michael Götz, Vorstand des Musikvereins Bildechingen, dass man zum Geburtstag in fünf Jahren wieder vorbeikomme. "Und das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen!"

Wie fit man mit 80 Lenzen sein kann, gab Ortsvorsteher Zimmermann per Witz bekannt, in dem ein 80-jähriger eine junge Frau heiratet. "In diesem hohen Alter noch zu heiraten – alle Achtung", meinte ein Freund. "Ich musste", verriet der Bräutigam. Das war ein Witz nach dem Geschmack von Volz, der sich freuen würde, zum nächsten "Runden" wieder all die Leute zu sehen, die ihn am Donnerstag besuchten.