Horb a. N. Endlich Einigung bei Bosch Rexroth

Wie Bosch Rexroth mitteilt, beinhaltet der Interessensausgleich einen geringeren Stellenabbau als ursprünglich geplant. Rund 110 Mitarbeiter hätten bereits eine Festanstellung an anderen Bosch-Standorten in der Region erhalten.

"Wir haben von Anfang an auf einen konstruktiven Dialog mit den Arbeitnehmervertretern gesetzt", sagte Hans Haap, kaufmännischer Werkleiter von Bosch Rexroth in Horb. Er sei sehr zufrieden, dass nun eine gemeinsame Lösung gefunden wurde, durch die der Standort zukunftssicher aufgestellt werde. Beim jetzt erzielten Ergebnis habe man konstruktiv mit den Arbeitnehmervertretern zusammengearbeitet. "Wir haben einige Vorschläge zur Restrukturierung in die Verhandlungen eingebracht und freuen uns, dass wir dadurch unter anderem das Verlagerungsvolumen deutlich reduzieren konnten", sagte Betriebsratsvorsitzender Alexander Plaz.

Mit dem nun verabschiedeten Restrukturierungskonzept konnte der ursprünglich geplante Abbaubedarf von rund 195 Stellen auf knapp 170 Stellen reduziert werden, für rund 135 Mitarbeiter konnten bereits sozialverträgliche Lösungen gefunden werden, berichtet das Unternehmen. "In den letzten Monaten konnten wir rund 110 Mitarbeiter von Bosch Rexroth in Horb an andere Bosch-Standorte in der Region vermitteln", so Hans Haap. Weitere rund 25 Stellen konnten bereits durch Altersteilzeit, Vorruhestands- und Aufhebungsvereinbarungen reduziert werden. Bis spätestens Ende 2017 sollen auch für die übrigen rund 35 Stellen abgebaut werden, was ebenso sozialverträglich geschehen soll.