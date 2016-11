Horb a. N. Eingeschworene Gemeinschaft

Mit den Worten: "Ihr wisst was Sache ist", begann Chorleiter Thomas Müller seinen Bericht und deutete dabei auf die vom Vorsitzenden bereits hingewiesene Problematik hin. Ginge es nach seinen Wünschen, so würde er gerne noch das 40. Jubiläum feiern können, wodurch der Chor bis ins Jahr 2020 zusammen bleiben müsse. "Ich lasse nur Krankheit oder Tod als Grund für weiteres Ausfallen zu", betonte der Chorleiter. Er ist bekannt für seine feine, ironisch-witzige Art, die auch prompt ein Lachen der verständnisvollen Mitglieder auslöste.

Kassiererin Ingeborg Wehle hatte mit den Finanzen weitaus weniger zu kämpfen. Mit einem leichten Minus im Vergleich zum Vorjahr steht der Verein auch weiterhin solide da. Nach dem Bericht der Kassenprüfer Winfried Rapp und Erwin Schröter führte Ortsvorsteher Weckerle die Entlastung des Vorstandes durch. Er dankte dem Verein besonders für die Beteiligung an weltlichen Anlässen.

Einige der Mitglieder fassten das "weltliche" Thema in der Aussprache auf und bezogen sich dabei auf das Liedgut. Statt die immer wieder gesungen "alten Schinken" zu weltlichen Anlässen, wie zum Beispiel dem Dorffest in Dießen, darzureichen, wolle man sich gerne mal modernen Liedern widmen. Im Rahmen des 500-jährigen Reformationsjubiläums wollen die Aktiven als Projektchor zwei Bach-Kantate und die Orchestersuite Nummer drei aufführen. Des weiteren will der Chor am 20. Landes-Musik-Festival in Horb zusammen mit dem Kirchenchor Dettingen eine ländliche Chorprobe zum Besten geben.

Nein, ans Aufhören denkt wirklich noch niemand im Chor: Die eingeschworene Gemeinschaft kämpft weiter um den Bestand des Chores.