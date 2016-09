Horb a. N. Eine Runde Tennis nach der Trauung

Die Kirche war komplett besetzt, und so war der Rahmen der Hochzeit des Vorstandes vom FC Grünmettstetten mit seiner Jeanette würdevoll und festlich. Als Trauspruch hatte sich das Ehepaar Steiner einen Vers aus dem Römerbrief ausgesucht: "Bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer."

Musikalisch umrahmt wurde der Traugottesdienst von der Orgel sowie von der Gesangssolistin Lena Geiger, die einige moderne Lieder sang, etwa von der Band Silbermond.

Nach der Trauung mussten Jeanette und Patrick Steiner durch das Spalier der Tennisabteilung marschieren, danach gingen rote Herzluftballons in die Luft, und es musste auch noch eine Runde Tennis gespielt werden. Die Hochzeitsgesellschaft war zum Ständerling an der Kirche eingeladen, anschließend wurde in Wildberg gefeiert.