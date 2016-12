Horb a. N. Eine pralle Ladung Futter

Es war für alle Tiere etwas dabei, Katzen- und Hundefutter, Häuschen, Heu und Peletts für die Kaninchen, Igelfutter, Vogelfutter für die Wildvögel und vieles mehr. Auch Aufzuchtmilch hatten die Spender ausgesucht, wenn im Frühjahr wieder kleine Waisenkinder zur Pflege kommen. Da der Tierschutzverein Horb über kein eigenes Tierheim verfügt und alle in Not geratenen Tiere ehrenamtlich in privaten Pflegeplätzen betreut werden, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Die Tierschützer sagten deshalb "Danke" an all diejenigen, die gespendet haben und an die Firma Dehner, welche die Aktion ermöglicht hat.