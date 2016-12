Horb a. N. Ein schwäbischer Tüftler wird 80

Der Unternehmer Manfred Volz hat wie kaum ein anderer seinem Wohnort und der Stadt Horb seinen Stempel aufgedrückt. Eine Straße trägt seinen Namen, ein Sportstadion wurde nach ihm benannt, von seiner Stiftung profitieren in erster Linie die Jugendbereiche vieler Vereine und Organisationen, in fünf örtlichen Vereinen ist er Ehrenmitglied und bis zu seinem 75. Lebensjahr war er einer der großen Arbeitgeber von Horb.

Er hat in seiner Zeit als Geschäftsführer der Firma "Volz Luftfilter" fünf große Fabrikgebäude und sieben Wohnhäuser gebaut und insgesamt eine Karriere hingelegt, wie sie eigentlich in kein Lehrbuch für Firmengründungen passt. Dafür ging der Jubilar Zeit seines Lebens viel zu pragmatische Wege. Bei ihm musste etwas funktionieren – wie es funktionierte, war ihm im ersten Schritt egal. Er verbesserte seine Produkte immer wieder und aus den ersten Anfängen, einem Filter für Spritzkabinen, bei dem er in einen einfachen, doch abgedichteten Rahmen Glasfasermaterial zwischen zwei Platten, die als Abfallprodukt aus der Kronkorkenherstellung übrig waren, steckte, wurde ein Produkt, das heute in keiner Lackierstraße fehlt.

Was in der Garage des elterlichen Hauses in Böblingen begann, fand in Bildechingen seine Fortsetzung. Hier fand er vor mehr als 40 Jahren nicht nur bezahlbare Baugrundstücke, sondern auch gleich die passenden Mitarbeiter. "Keine Gelernten – dafür Geschickte", erinnerte sich der Unternehmer bereits in einem früheren Gespräch mit unserer Zeitung. Er hatte die Ideen, Erhard Müller und Anton Weil setzten diese um. Müller war der Bastler, der Allrounder und Weil der Mann, der jede Maschine zum Laufen brachte.