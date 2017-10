Horb a. N. Ein positives Zeichen für die Jamaika-Koalition?

Die Schäferei lohnt sich nicht mehr, weil die Schäfer nicht genug Geld für die Wolle bekommen.

Am Samstag lud der Nabu Horb zu seiner Landschaftspflegeaktion ein. Man hatte sich die 1,5 Hektar der Mühringer Wacholderheide vorgenommen. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. 30 freiwillige Helfer hatten sich eingefunden. Unterstützt wurden sie dieses Mal tatkräftig vom CDU-Landtagsabgeordneten Norbert Beck und Andre Baumann (Grüne), Staatssekretär im Umweltministerium.

Insgesamt zwölf solcher Landschaftspflegeaktionen habe der Nabu Horb in diesem Jahr von August bis Oktober schon durchgeführt, erzählte Norbert Beck. Mitte Mai war er im Nabu-Haus in Horb gewesen, um sich über Naturschutz und die Arbeit des Nabu zu informieren. Er freute sich, dass Andre Baumann seiner Einladung, an dieser Pflegeaktion teilzunehmen, gerne angenommen hatte.