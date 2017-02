Horb a. N. Ein Ort internationaler Begegnungen

Horb. In der Rückschau auf das Jahr 2016 konnte der Vorsitzende Michael Theurer einen Überblick über die wieder vielfältigen Aktivitäten des Vereins geben. Vier Veranstaltungen in der Ehemaligen Synagoge und fünf wechselnde Ausstellungen im Museum Jüdischer Betsaal Horb mit verschiedenen Vorträgen boten ein breites Spektrum an Information und für Musikliebende hochrangige Konzerte in der Ehemalige Synagoge, zum Beispiel mit dem Amaryllis-Quartett und dem Klarinettisten Raphael Schenkel.

Barbara Staudacher erfreute die Anwesenden mit den Besucherzahlen vom vergangenen Jahr. 29 Schulklassen kamen 2016 ins Museum Jüdischer Betsaal und neun Schüler- und Jugendgruppen in die Ehemalige Synagoge nach Rexingen und auf den dortigen jüdischen Friedhof. Ein besonderes Gewicht legt der Verein auf die Betreuung und Information der Besucher aus dem Ausland, die sich für die Heimat ihrer Vorfahren interessieren. 2016 kamen sieben Familien aus den USA und drei Familien aus Israel. Der Verein konnte sie mit Hilfe einer Familiendatenbank, die von Andrea Dettling eingerichtet und betreut wird, mit Stammbäumen ihrer Eltern, Groß- oder Urgroßeltern versorgen.

Im Ortsarchiv wurden den Besuchern historische Dokumente gezeigt. Vertreter des Vereins führten die Gäste durch Rexingen und zeigte ihnen die Ehemalige Synagoge und begleiteten sie auf den jüdischen Friedhof. Die Anzahl solcher Besucher nimmt von Jahr zu Jahr zu, seit die Website des Synagogenvereins auch eine englische Version anbietet. Die Gesamtbesucherzahl aller Veranstaltungen des Synagogenvereins hat sich 2016 weiter auf zirka 2600 Personen erhöht.