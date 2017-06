Horb a. N. Ein Heimsieg fürs Talheimer Team

Horb-Talheim. Eingeteilt in zehn Mannschaften, die teilweise aus zwei Abteilungen gemischt wurden, traten sie in der Vorrunde in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften gegeneinander an. Die zwei Besten der Gruppen qualifizierten sich dann für die Halbfinals.

In der Gruppenphase spielten in Gruppe A die Mannschaften aus Talheim 1, Horb, Dettensee, Altheim und Dießner Tal. In der Gruppe B trafen Ahldorf/ Rexingen, Betra, Mühlen, Bildechingen/ Dettingen sowie Talheim 2 aufeinander.

Pünktlich um 10 Uhr konnte das Turnier beginnen. Je fünf Feldspieler und ein Torwart spielten in acht-minütigen Spielen gegeneinander. Nach 20 sehr fairen Spielen mit teils überraschenden und knappen Ergebnissen ergaben sich für die zwei Gruppen folgende Tabellenstände.