Horb a. N. Ehemalige Synagoge bekommt Förderzuschlag

Horb-Rexingen. Nachdem im Januar bereits neun Projekte durch den Leader-Auswahlausschuss auf den Weg gebracht wurden, bewertete das Auswahlgremium des Vereins Regionalentwicklung Bürger.Kultur.Land. Oberer Neckar kürzlich nun die eingegangenen Projektbewerbungen des zweiten Projektaufrufs (1. Juni bis 13. Juli) und wählte drei Projektideen für eine Bezuschussung durch das europäische Regionalförderprogramm Leader aus.

Erfolgreich waren die Projekte der evangelischen Kirchengemeinde Vöhringen, der Stadt Horb sowie ein Kooperationsprojekt in Trägerschaft des Landkreises Rottweil. Das Vorhaben zur Umgestaltung der ehemaligen Synagoge in Rexingen konnte sich durchsetzen. Auf Anstoß des Träger- und Fördervereins Ehemalige Synagoge Rexingen soll das geschichtsträchtige Gebäude zu einem Erinnerungsraum werden und seine bewegte Vergangenheit angemessen widerspiegeln, heißt es in der Mitteilung von Leader. Dazu soll eine Ausstellung mit Originalgegenständen der ehemaligen jüdischen Gemeinde Rexingen entstehen. Ein weiteres Element ist der Aufbau einer Bibliothek, unter anderem mit original jüdischen Schriftstücken, die auch zum Studium und zur Forschung verwendet werden können. Die Projektidee ist auf Basis bürgerschaftlichen Engagements initiiert worden und wird zu einem erheblichen Teil auch ehrenamtlich umgesetzt.

Nächster Projektaufruf erfolgt voraussichtlich im Spätherbst