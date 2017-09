Horb a. N. Die sanfte Kraft und das Gleichgewicht

Horb (egg). Eine besondere Aktion gab es am vergangenen Wochenende in der Horber Stadionhalle. Zum vierten Mal in Folge konnte die Leiterin der Taiji-Gruppe des Judo Club Horb, Anette Niethammer, den international renommierten Taiji-Meister Wee Kee Jin für ein dreitägiges Seminar nach Horb einladen. Fast dreißig Teilnehmer waren angereist, um sich von dem Meister dieses Fachs in der Taiji-Kunst unterrichten zu lassen. Ein Teilnehmer kam sogar extra aus Ungarn angereist, um bei dem chinesischen Großmeister trainieren zu können.