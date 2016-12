Horb a. N. Der Nikolaus kommt aus Rexingen

Das Kollegium lud daraufhin ins Schulhaus ein, wo dann auf drei verschiedenen Ebenen und in drei verschiedenen Klassenzimmern ein besinnliches und abwechslungsreiches Programm geboten wurde. Zunächst hatte Adelheid Asprion eine zeitgemäße Interpretation der Herbergssuche mit ihrer Theatergruppe geboten. Dann ging’s ein Stockwerk tiefer, wo der von Marion Jauch geleitete Kinderchor mit dem Lied "Wir sagen euch an, den lieben Advent" musikalisch auf die Vorweihnachtszeit einstimmte. Die Erst- und Zweitklässler warteten ebenfalls mit einem Liedbeitrag auf ("Kling, klang, Nikolaus – schön dass es dich gibt"). Anschließend präsentierten sie in bester Line-Dance-Manier zum Lied "Merry, Merry Christmas" auch ihre Tanzkünste.

Mit einem Lied verabschieden Kinder den Stargast

Dann war es endlich so weit: Der sehnlichst erwartete Gast, Sankt Nikolaus mit seinem Bischofsstab, seiner Glocke und dem Goldenen Buch, betrat den Raum. Dabei hörte der Nikolaus (wie immer professionell gemimt von Karl-Josef Graf) eine überraschende Antwort auf seine Frage: Weiß jemand, woher der Nikolaus eigentlich kommt? "Aus Rexingen", schallte es ihm aus dem Mund eines Zweitklässlers entgegen.