Horb a. N. Der Fantasie und Kreativität Flügel verleihen

Eine spannende Entdeckungsreise

Der Workshop für Kinder von fünf bis zwölf Jahren unter dem Motto "Eigene Ideen machen stark" findet am Sonntag, 22. Oktober, von 10 bis 12.30 Uhr und 13 bis 15 Uhr im Kloster Horb statt. Um 14.30 Uhr ist die Aufführung des Stücks für die Familien und Freunde. "Dieser Workshop ist eine spannende Entdeckungsreise, wie aus euren Ideen eine Theater-Geschichte entsteht! Hier wird nach Herzenslust verwünscht, verzaubert und in die verrücktesten Rollen geschlüpft", heißt es in der Ankündigung. Die Kinder lernen mit Bewegungs- und Ausdrucksspielen, aus sich heraus zu gehen, sich zu präsentieren und eigene Ideen in der Gruppe vorzutragen. Kursleiterin ist Theaterpädagogin, Schauspielerin und Regisseurin Dorothee Jakubowski. Die Kursgebühr beträgt 21 Euro, für Geschwisterkinder zehn Euro. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Anmelden kann man sich unter www.koerper-bild-tage.de oder unter der Telefonnummer 0172/3032931.

"Gib deiner Fantasie Flügel...deiner Kreativität einen Spielraum, eine Bühne!" heißt es am Samstag, 28. Oktober. Von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr findet der Theaterworkshop für Jugendliche und Erwachsene im Kloster statt. In der Ankündigung der Kursleiterin Dorothee Jakubowski heißt es: "Bei diesem Workshop steht im Vordergrund, aus eigenen Ideen Theaterszenen zu entwickeln und diese ausdrucksvoll in Szene zu setzen. Das Theaterspiel bietet hier viel Freiraum, uns auszuprobieren und mit allen Sinnen dabei zu sein. Grundlage dafür ist unsere Fantasie und die Geschichten, die das Leben schreibt – inspiriert von Bildern, Texten, Farben, Bewegung und Musik." Die Kursinhalte sind unter anderem Körpertraining, Stimmtraining und das Entwickeln und Inszenieren von eigenen ­Theater-Szenen. Die Aufführung findet um 16.30 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 54 Euro. ­Anmelden kann man sich unter www.koerper-bild-tage.de oder unter der Telefonnummer 0172/3032931.