Bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Nordstetten stand die Ehrung von Cornelia Hauser auf der Tagesordnung. Sie feierte ihr 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Stadt Horb. Seit 1991 ist sie als Zweitkraft in den Kindergärten in Horb angestellt, so von 1991 bis 1997 in Mühlen und seit 1997 im städtischen Kindergarten in Nordstetten. Ortsvorsteherin Edith Barth und Oberbürgermeister Peter Rosenberger, der für den nichtöffentlichen Teil schon anwesend war, dankten Cornelia Hauser für ihr Engagement. Hauser erklärte, sie sei dankbar für den Wechsel nach Nordstetten. Es mache ihr Spaß mit dem "höchsten Gut" anderer Leute zu arbeiten. Foto: Baiker