Horb a. N. Campus Horb eröffnet neues Kfz-Prüftechniklabor

Unter den rund 80 Gästen waren der neue Präsident der DHBW, Arnold van Zyl, und die beiden ehemaligen Chefs der Horber Berufsakademie, Helmut Günther und Matthias Vogel. Auch Rektor Joachim Weber, die hiesigen Landtagsabgeordneten, Vertreter der Stadt, Wirtschaftsvertreter, Professoren und Studierende versammelten sich auf dem Campus Horb.

Mit dem Projekt beauftragt wurde das Architekturbüro Birk Heilmeyer und Frenzel Architekten aus Stuttgart. Nach erfolgreichem Bewerbungsverfahren erarbeiteten die Architekten eine Planung. Dabei waren zum einen die Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zum Naherholungsgebiet am Neckarufer zu berücksichtigen, zum anderen die städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten des Hochschulstandorts. Die optische Integration in das Umfeld war den Verantwortlichen wichtig.

Das Herzstück des Neubaus bilden nun die beiden Motorenprüfstände für Forschung und Lehre. Um dieses gruppieren sich ohne räumliche Trennung die Bedienräume und das als Werkstatt oder Unterrichtsraum flexibel nutzbare Kfz-Messtechniklabor. Durch ein großes zweiflügliges Tor an der Nordwestseite – in direkter Anbindung an die bestehende Werkstatt des Studienganges Maschinenbau – können auch größere Prüfstücke eingebracht werden. Gegenüberliegend mit Ausblick zum Neckar befindet sich eine große Verglasung mit integrierter Tür. Die Lagerflächen für Kraftstoffe und Gase sind im Außenraum auf der Nordostseite an das Gebäude angelagert und können einfach vom Parkplatz aus bestückt werden.