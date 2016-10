Horb a. N. Blutige Tat im manisch-religiösen Wahn?

Am Dienstag wurde die Verhandlung vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Rottweil gegen den Beschuldigten aus einem Horber Teilort fortgesetzt.

"Ich war in den Tagen vor der Tat sehr genervt", merkte der Angeklagte an. "Sonst wäre es nicht dazu gekommen." Er schaltete sich wie auch schon am ersten Verhandlungstag immer wieder in die Befragung der Zeugen ein.

Als Zeugen wurden mehrere Polizeibeamten vernommen, der Vater und die Schwester des Beschuldigten wurden hingegen aus Rücksicht auf die psychische Situation des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen. Zudem wäre es um sehr persönliche Dinge wie die innerfamiliären Verhältnisse gegangen, weshalb der Verteidiger die Nichtöffentlichkeit wünschte. Das Gericht gab diesem Wunsch statt.