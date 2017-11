Horb a. N. Bildechinger Chor auf den Spuren der Römer

In den folgenden drei Tagen habe es noch viel zu sehen und zu erleben gegeben. Eine Moselrundfahrt, eine Wanderung durch die schönen Weinberge und eine Stadtführung durch Trier standen auf dem Programm. Zwischen den Programmpunkten blieb Zeit, eine Kleinigkeit zu essen, und sich für den Rest des Tages zu stärken. Denn für die beiden Erlebnisführungen in der Porta Nigra, dem bekannten Stadttor, und im Amphitheater benötigten alle viel Energie.

Die Führungen seien für alle ein ganz besonderes Erlebnis gewesen, das den Jugendlichen und den Erwachsenen, die Geschichte Triers und der Römer ein Stück näher gebracht hätte. Bei den Führungen wurde die Gruppe durch einen Schauspieler in die Zeit der Römer zurückversetzt wurde. Höhepunkt dabei sei gewesen, dass es viele Möglichkeiten gab, sich aktiv an der Führung zu beteiligen.

Zudem machten die Jugendlichen einen Ausflug nach Luxemburg, wo für die Gruppe eine nächtliche Stadtführung geplant war. Trotz niedriger Temperaturen, konnten etliche Informationen über Luxemburg mitgenommen werden.

Da es eine Konzertreise war, standen außer den kulturellen Programmpunkten selbstverständlich auch noch einige Auftritte an. Etwas ganz Besonderes war für den Chor die musikalische Begleitung des Hochamts im Trierer Dom. "Die tolle Akustik dort ließ den Auftritt noch besser gelingen", heißt es im Ausflugsbericht. Des Weiteren begleitete der Chor eine kurze Andacht in der Konstantinbasilika. Und spontane Gesangseinlagen auf der Straße, in der Liebfrauenkirche oder in der Porta Nigra durften auch nicht fehlen.

Nach den vier Tagen in Trier wurde auf der Heimreise ein kurzer Stopp in Speyer eingelegt. Auch hier gab der Chor im Dom noch ein kleines Konzert. "Die Reise war für alle ein tolles Erlebnis, das viele Eindrücke und Erfahrungen mit sich brachte", schreiben die Verantwortlichen abschließend.