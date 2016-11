Horb a. N. Big Band lässt die Adventszeit swingen

Horb-Talheim. Das große Repertoire an swingenden Weihnachtssongs wurde immer weiter ergänzt. Viel Freude macht schon beim Einstudieren Bob Geldorfs "Do They Know It’s Christmas?". Dieser Hit galt lange Zeit als bestes Video überhaupt. Die große Hungersnot in Äthiopien war ausschlaggebend und vereinte zahlreiche Popgrößen, wie zum Beispiel Sting, zu diesem gemeinsamen Hit.

Brenda Lees fetziger Rock ’n’ Roll aus dem Jahre 1958, "Rockin’ Around The Christmas Tree", reißt die Musiker schon in den Proben mit und soll demnächst auch in kalte Weihnachtsmarktfüße Bewegung und somit die nötige Wärme bringen.

Die Band "Black and White" hat vor, kräftig einzuheizen. Neben "Jingle Bell Rock“ oder "All I Want for Christmas Is You" von Mariah Carey gibt es noch viel Swingendes oder Romantisches im Programm.