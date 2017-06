Horb. Für manche Eltern ist die Betreuung ihrer Kinder während den gesamten Sommerferien ein echtes Problem, weil beispielsweise der Kindergarten drei Wochen geschlossen hat. Die Stadt Horb bietet zusammen mit den freien Trägern jedoch auch in den Sommerferien ein zusätzliches Betreuungsangebot an, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Kindergartenkinder, die einen über die Sommerferienzeit hinaus bestehenden Kindergartenvertrag haben: Kinder zwischen drei und sechs Jahren können während der Kindergartenferien das Betreuungsangebot einer anderen Horber Einrichtung in Anspruch nehmen, wenn den Eltern aus beruflichem oder wichtigem Grund eine eigene Betreuung nicht möglich ist. Die Anmeldung erfolgt bis Freitag, 23. Juni, über Nicole Schäfer von der Stadtverwaltung Horb. Anmeldeunterlagen gibt es unter www.horb.de/Kinderbetreuung. Vorschul- und Grundschulkinder: Auch für diese Kinder gibt es während den Sommerferien entsprechende Betreuungsmöglichkeiten, beispielsweise über das Horber Jugendreferat, den Tageselternverein oder die AWO (Arbeiterwohlfahrt) Horb. Eine Anmeldung für die Stadtranderholung und den Zirkusworkshop ist direkt über die Horber Homepage unter www.horb.de/ferienwochen möglich. Für die Betreuung über den Tageselternverein können sich Eltern unter www.tev-fds.de/fuer-eltern/ferienbetreuung informieren. Die Anmeldung für eine Betreuung von Vorschulkindern in der Woche vor der Einschulung kann direkt an die Geschäftsstelle der AWO Horb, Neckarstraße 51, oder per E-Mail: an info@awo-horb.de, gesendet werden.