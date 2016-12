Horb a. N. Besucher trotzen dem ungemütlichen Wetter

Horb-Rexingen. Die Weidegemeinschaft und der Musikverein (MV) Rexingen luden am vergangenen Sonntag zum Stall-Advent am Schafhaus ein. Trotz schlechtem Wetter fanden sich zahlreiche Fans der Stallweihnacht aus Rexingen und Umgebung ein, um bei warmer Beleuchtung am offenen Feuer mit Glühwein oder Punsch den nasskalten Bedingungen zu trotzen.